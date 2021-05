Sanremo. Tragedia sfiorata in via Nino Bixio, all’angolo di via Gioberti dove un enorme pino è crollato nella notte, travolgendo due auto e finendo con la chioma nel muro perimetrale dell’Istituto Mater Misericordiae che ospita le scuole dell’infanzia, elementari e medie. E’ successo intorno all’una di sabato 22 maggio.

Sul posto sono accorsi i vigili de fuoco del distaccamento matuziano che hanno tagliato l’imponente pianta per rimuoverla e consentire il ritorno della normale circolazione stradale, rimasta interrotta a causa dell’albero, di almeno 10 metri, schiantato sulla carreggiata..

Solo un miracolo ha evitato il peggio: se la caduta del pino si fosse verificatadi giorno, il bilancio sarebbe stato ben più grave. La strada, centrale, è infatti molto trafficata anche per il via vai di bimbi e genitori che frequentano le varie classi, asilo, elementari e medie, dell’istituto scolastico paritario.