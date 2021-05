Tragedia funivia Stresa-Mottarone, Alberto di Monaco invia una lettera di cordoglio a Sergio Mattarella

Principato di Monaco. «Io e la principessa siamo venuti a conoscenza con grande dispiacere della drammatica caduta di una funivia a Stresa-Mottarone». Inizia con queste parole la lettera che il principe Alberto II di Monaco ha inviato al Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella in seguito alla tragedia che si è verificata domenica pomeriggio in Piemonte, causando la morte di 14 persone.

«Con il popolo del Principato vorremmo esprimervi la nostra profonda tristezza per questa tragedia che ha lasciato le famiglie in lutto e ha fatto sprofondare il vostro Paese nel dolore», prosegue la missiva, nella quale il principe rivolge un pensiero anche ad Eitan, il bambino unico sopravvissuto, ricoverato in gravi condizioni all’ospedale infantile di Torino:

«Il nostro pensiero va anche al bambino gravemente ferito al quale porgiamo calorosi auguri. La prego di accettare, Signor Presidente, la garanzia della nostra unione di pensiero e della mia più alta considerazione».