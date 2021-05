Tra una settimana Sanremo al “China Flower Expo”, tra le più grandi fiere florovivaistiche al mondo

Sanremo. Si avvicina il giorno nel quale il Comune parteciperà alla decima edizione del “China Flower Expo”, il più grande e influente evento cinese dedicato ai fiori che si svolgerà dal 21 maggio al 2 luglio 2021 nella Contea di Chongming di Shanghai.

La manifestazione è uno dei più grandi eventi fieristici al mondo dedicato al fiore: si sviluppa su un’area di 10 chilometri quadrati dove sono ospitate anche specie provenienti da diversi paesi e regioni del mondo e conta ogni anno circa 3 milioni di visitatori. Alla nostra città verrà dedicata un’area del parco espositivo. Il Comune di Sanremo progetterà Io spazio concesso, il layout e i contenuti tematici dove verranno esposti i prodotti del florovivaismo del nostro territorio.

La partecipazione della nostra città a “China Flower Expo” è il primo step del rapporto di collaborazione tra il Comune di Sanremo e la Contea di Chongming di Shanghai (Repubblica Popolare Cinese), finalizzata a promuovere forme di cooperazione e comunicazione in diversi settori quali economia, commercio, scienza, tecnologia, cultura e, appunto, floricoltura.

In quella data, Palazzo Bellevue, ha deciso di portare nella terra del dragone un giardino espositivo da allestire negli stand della fiera. Al suo interno verranno sistemate piante che rappresentano le eccellenze florovivaistiche della Città dei Fiori. Il costo dell’istallazione è di 6.300 euro Non ci sarà una presenza fisica della delegazione matuziana, per ovvie ragioni di contenimento della pandemia. Il sindaco Alberto Biancheri, comunque, nei giorni scorso ha inviato un saluto istituzionale agli organizzatori.