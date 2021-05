Torneo Open Città di Sanremo, il campione è Federico Bondioli

Sanremo. Si chiama Federico Bondioli, deve ancora compiere 16 anni, è di Ravenna, ed è il vincitore del Torneo Open Città di Sanremo 2021 che si è svolto sui campi del Tennis Sanremo alla Foce. In finale, giocata in un caldo e ventoso pomeriggio domenicale davanti ad una buona cornice di pubblico disciplinata dal rigido protocollo Covid, ha sconfitto in due set con il punteggio di 6/4 6/0 il 29enne Matteo Civarolo (2.5) esponente di punta del circolo organizzatore.

Classificato 2.4 e in procinto di passare 2.3, Bondioli è tesserato per lo Sporting Club Sassuolo ma si allena a Bordighera seguito dallo staff del prestigioso Piatti Tennis Center. Civarolo invece ha abbandonato l’attività agonistica a favore di quella di coach e segue in particolare Gianluca Mager, attuale n.90 del ranking mondiale Atp.

La finale ha avuto storia per un set. Avanti di un break in apertura, Bondioli è salito 4-1 ma ha dovuto subire la rimonta di Civarolo che lo ha riagganciato sul quattro pari, uno sforzo pagato a caro prezzo cioè con un altro fatale break nel nono game, confermato nel turno successivo per la chiusura del primo parziale 6/4. Nel secondo set il caldo e la maggiore freschezza atletica del tennista romagnolo sono stati ostacoli insuperabili per Civarolo che ha subito un break nel secondo game, è andato vicino al contro-break ma Bondioli non ha più concesso nulla ed ha approfittato cinicamente del calo dell’avversario per chiudere la sfida con un 6/0 in un’ora e 20′ di gioco complessivo.

La premiazione si è svolta subito dopo la fine del match davanti ad un pubblico disciplinato dal protocollo Covid e i premi ai due finalisti sono stati consegnati dall’assessore sanremese Massimo Donzella che ha ringraziato l’ente organizzatore per l’intensa attività agonistica che riprende con rinnovato slancio anche con importanti appuntamenti internazionali.

Oggi, lunedì 10 maggio, a partire dalle ore 9,30 si svolgerà la finale del torneo femminile che vedrà in campo due tenniste appartenenti allo stesso circolo toscano, il Tennis Club Sinalunga in provincia di Siena. Per la vittoria nell’Open femminile Città di Sanremo si sfideranno Jessica Bertoldo 28 anni classifica 2.5 e la 19enne Linda Salvi classificata 2.3.