Tornano le sfide di tiro con l’Arco, si riparte con il trofeo Marco Agnese

Imperia. Oggi, sabato 1 e domenica 2 maggio, comincerà la stagione di tiro all’aperto sul campo di Baitè con due gare di Tiro di Campagna organizzate dagli arcieri imperiesi. In giornata si svolgerà il trofeo Marco Agnese e domenica 2 il campionato regionale Tiro di Campagna; in entrambe i giorni il percorso prevede 12 + 12 piazzole.

Ma non è certo la prima uscita per loro. Infatti hanno cominciato con Hunter & Field il 27 marzo a Rivoli presso Arcieri delle Alpi. Qui si è distinto Crespi Antonello nella categoria Arco Nudo Senior maschile che, alla sua prima gara, ha realizzato il podio. Alla stessa gara hanno partecipato Piccioli Riccardo e Ferri Guido, sempre Arco Nudo ma Master Maschile ottenendo rispettivamente sesto e quarto posto.

Poi ancora il 18 aprile hanno partecipato al Trofeo Elisabetta Magri a Genova. In questa occasione gli Allievi (Arco Olimpico) Cassini per il maschile e Dulbecco per il femminile hanno conquistato il podio; Dulbecco ha anche realizzato il suo record personale. In questa occasione primo posto per Di Maio Giulia per Arco Nudo Master Femminile; Crespi ha ottenuto l’ottavo posto, Piccioli il quinto e Ferri il secondo nelle rispettive categorie: risultati di tutto rispetto considerando il calibro dei partecipanti. E ancora quarto e quinto posto per Cassini Vittorio e Dulbecco Davide per Arco Olimpico Master maschile.

Non resta che augurare buone frecce a tutti i numerosi partecipanti che si incontreranno, nel rispetto delle norme anti Covid naturalmente, sul campo di Imperia.