Tesseramento 2021 nel fine settimana per Fratelli d’Italia – Città di Imperia

Imperia. Domani mattina, sabato 8 maggio in via San Giovanni a Oneglia, e domenica 9 maggio, alla Marina di Porto Maurizio, il circolo Fratelli d’Italia Città di Imperia sarà presente con un presidio dove si potranno prendere informazioni riguardo al Tesseramento 2021 al partito e all’iniziativa VIVA la Mamma, in occasione dell’omonima festa.

I presidi saranno utili anche per chi vorrà informazioni riguardo alla raccolta firme che Fratelli d’Italia sta promuovendo a livello nazionale, che verte su 4 proposte di Legge:

1 – Elezione Diretta del Presidente della Repubblica da parte dei cittadini;

2 – Abolizione dei Senatori a Vita;

3 – Tetto alle Tasse, da inserire direttamente nella nostra Costituzione;

4 – Supremazia dell’ordinamento italiano su quello europeo.