Terminati i lavori, riapre la SP65 tra Pigna e Langan

Pigna. Sono terminati i lavori sulla Strada Provinciale 65 tra Pigna e Langan, iniziati lo scorso 8 febbraio.

La strada, da ormai diversi anni, versava in condizioni critiche pur restando transitabile, l’ultimo importante danneggiamento si era verificato in seguito all’alluvione del novembre 2019, quando una colata di fango e detriti aveva causato il crollo di una grossa porzione di carreggiata.

Come da programma, il termine dei lavori fissato per maggio è stato pienamente rispettato; una buona notizia per i frequentatori intemeli di Colle Melosa che ora potranno tornare a godere della bellezza delle Alpi Liguri.