Tennis, Master 1000 Madrid: Popyrin batte Sinner

Bordighera. Jannik Sinner perde contro Alexei Popyrin all’Atp Master 1000 Madrid, in programma fino al 9 maggio.

Il tennista che si allena a Bordighera con Riccardo Piatti, dopo aver battuto Guido Pella, oggi è tornato in campo per affrontare l’australiano ai sedicesimi di finale del Mutua Madrid Open. Il giovane tennista, n 18 del ranking Atp e 14^ testa di serie, parte bene ma alla fine non riesce a superare l’avversario, numero 76 del mondo, che vince per 7-6 6-2 dopo un’ora e 34 minuti di gioco.

Sinner viene così eliminato al 2° turno del torneo in scena in Spagna.