Tempesta Alex, Di Muro (Lega) «In arrivo 7 milioni per il Ponente Ligure»

Imperia. «Il governo porta risposte concrete sui territori. Per le ‘somme urgenze’ provocate dall’alluvione che ha colpito la provincia di Imperia nell’ottobre scorso sono in arrivo circa 7 milioni per i comuni del Ponente ligure. Risorse che coprono gli sforzi economici fatti dai sindaci nel momento di prima emergenza. Il primo pezzo di un puzzle da completare ma che permette di guardare al futuro con ottimismo in un momento di grave crisi. La Lega è al lavoro per completare il quadro in tempi brevi. Crediamo doveroso garantire le ulteriori tranche agli enti locali e definire adeguati contributi a cittadini e imprese che hanno subito ingenti danni durante il nubifragio» Lo dice in una nota il deputato della Lega Flavio Di Muro.