Tamponamento a catena in autostrada, chiusa l’A10 tra Finale e Pietra Ligure

Pietra Ligure. Tamponamento a catena sull’A10 questa mattina intorno alle 9:15. Lo scontro è avvenuto al chilometro 68 tra Pietra Ligure e Borghetto in direzione Francia.

Ad essere coinvolti un’auto e due mezzi pesanti. Sul posto oltre ai sanitari, anche i vigili del fuoco, la polizia e l’elisoccorso Grifo. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, come riportato da Ivg, un camion ha tamponato un’auto. Dietro di lui un secondo tir non è riuscito a frenare in tempo e ha così colpito il mezzo davanti a sé. Il tutto è avvenuto in un restringimento di carreggiata a causa della presenza di un cantiere. I vigili del fuoco hanno estratto l’autista del secondo camion, che era rimasto incastrato tra le lamiere.

Il tratto tra Finale Ligure e Pietra in direzione Francia è stato quindi chiuso. Attualmente la coda è di 2 km. Autostrada dei Fiori consiglia di uscire a Finale Ligure e rientrare a Borghetto.

Articolo in aggiornamento

(Foto e articolo da Ivg)