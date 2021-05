Taggia. E’ tempo di bilanci per la sezione di ritmica dell’Asd Ginnastica Riviera dei Fiori. Dopo la 2ª prova del Campionato Nazionale di serie C disputata a Padova domenica 2 maggio con le ginnaste più esperte classificatesi al 19° posto ottenendo praticamente lo stesso punteggio totale, (38,500/38,330), della prima prova, il confronto con le migliori società del nord Italia nella zona tecnica 1, tra le più partecipate e di livello tecnico più elevato, è stata una bella esperienza per le ginnaste e tecniche, che hanno in parte ‘patito’ la gara in un contesto particolare dovuto alle procedure di gara.

Tutti i partecipanti hanno eseguito un test covid nelle 48 ore precedenti e si poteva accedere alla pedana di gara pochi minuti prima della competizione. La squadra ha eseguito i 4 attrezzi in successione, con Eleonora Oggero alla palla e nastro, Giulia Carrera al cerchio e Giorgia Valastro alle clavette. Riserva in entrambe le prove Alice Frascarelli. I tecnici presenti a Padova erano Daniela Breggion e Lorenza Frascarelli. Le ginnaste più esperte del settore Gold, dopo una serie di podi nelle prove regionali individuali, si prepareranno al meglio per i Nazionali di Rimini in programma a fine giugno.

«Alice, Giorgia, Giulia ed Eleonora sono un esempio per le giovani del nostro numeroso settore silver della sezione e per le giovanissime del vivaio che aspirano ad entrare in agonistica nei prossimi anni. In aggiunta alle già citate Daniela e Lorenza, lo staff tecnico è completato da Monia Stabile, Vittoria Arieta e Andrea Vittoria Rosso, Oltre ad Alice Frascarelli che al momento si alterna tra essere ginnasta e proporsi come tecnico. La prossima gara della sezione è in programma ad inizio giugno ad Albenga, dove si svolgerà la 2ª prova del Campionato D’Insieme.

La sezione del Teamgym sarà invece di scena a Noceto (Parma) il 15/16 maggio con le squadre del Gold Trio Junior (Alice Eremita, Emma Ortu e Sofia Bolla) e Gold Trio Senior (Natalia Cosenza, Francesco Bianchi e Damiano Giunta).I tecnici saranno Elisa Addiego e Giulia Bellone.

A livello organizzativo, ma anche ‘partecipativo’ con oltre 100 nostri ginnasti coinvolti, il nostro sodalizio avrà il compito di organizzare al meglio la prova unica del Campionato Regionale GPT del settore competitivo col Promogym individuale e di squadra, il Syncrogym, la Coppa Italia e il Master Challenger. Le società liguri potranno vivere una bella giornata di sport all’interno del Polo Sportivo del Mercato dei Fiori reso disponibile per Sabato 22 maggio dalle numerose associazioni che qui si allenano e svolgono numerosi campionati.

Per l’estate sono pronte numerose iniziative per coinvolgere i nostri soci, quali allenamenti collegiali, camp estivi, Gymcampus FGI ed altro. Per il quarto anno verranno proposte le settimane dei centri estivi sviluppati attraverso il format EDUCAMP CONI 2021. Per ampliare l’offerta che nella passata stagione non ci ha permesso di soddisfare tutte le richieste, verranno proposti l’Educamp Sanremo 21 (probabili sedi Polo Sportivo Mercato e Giardini Villa Nobel) e l’Educamp TaggiaValleArgentina (impianti sportivi del lungofiume Argentina e le Palestre Comunali di Taggia). Proposte che verranno sviluppate coinvolgendo molte Associazioni Sportive del territorio con l’intento di far vivere intense settimane di sport a tutti i giovani in età 6/14 anni che vorranno aderire fino a disponibilità di posti» – fa sapere la Ginnastica Riviera dei Fiori.