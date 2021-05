Taggia in lutto per Michele Sapia, aveva solo 49 anni

Taggia. E’ mancato all’ospedale di Imperia, in seguito alle complicanze del covid 19, a soli 49 anni, Michele Sapia. Originario della frazione matuziana del Poggio, lavorava in un magazzino di fiori ed era stimato da chi lo conosceva per il suo impegno e la sua solerzia.

Lascia la moglie Rina, la madre Pina, il papà Romeo ed il cagnolino Marley al quale era affezionatissimo. I funerali si terranno martedì 11 maggio, alle 15.30, presso la basilica santuario della Madonna Miracolosa.