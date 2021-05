Taggia, grave in elicottero al Santa Corona dopo una caduta

Taggia. E’ stato ricoverato in gravi condizioni al Santa Corona di Pietra Ligure l’uomo ferito oggi verso le 17.15. Secondo una prima ricostruzione sembra che si trovasse in una campagna nella zona di via Beglini quando è caduto, riportando, sembra, un preoccupante politrauma.

E’ stato soccorso dal 118 che, oltre agli operatori su ambulanza ed automedica, ha fatto intervenire anche l’elicottero Grifo di stanza ad Albenga. L’uomo è sempre rimasto cosciente, ciò nonostante, viste le su condizioni, è stato traportato in volo, in codice rosso di massima gravità, al plesso ospedaliero nel savonese.