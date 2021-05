Taggia e la sua storia in un percorso ludico cittadino

Taggia. Buone notizie per turisti e residenti, soprattutto quelli più giovani. Sarà creato un percorso ludico cittadino, basato su 17 postazioni, che ripercorrerà la storia di Taggia. Verrà realizzato dalla Wow Srl di Ivrea (TO) e verrà sviluppato come una “caccia al tesoro”.

Sarà composto da 3 postazioni ludiche introduttive con la storia del gioco e da 14 postazioni con giochi visuali, quiz e rebus. La Wow si occuperà anche della creazione di un pieghevole illustrativo da distribuire all’interno degli esercizi commerciali che saranno convolti nel progetto, attestati di partecipazione al gioco e locandine per la promozione del progetto. Il costo totale proposto è di 1600 euro più iva.