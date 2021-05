Taggia cerca un gestore per l’asilo nido il “Girotondo”

Taggia. Cercasi un gestore per il nido d’infanzia comunale “Girotondo” di via Borghi. La durata dell’appalto sarà di tre anni educativi a partire dal 2021 per un importo complessivo di 621.458,97 euro oltre l’Iva di legge.

Il nido ha una capienza massima di 24 bambini tra i 3 ed i 36 mesi di vita. Terrà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17. Sul territorio tabiese c’è anche un altro nido comunale – “Le Bollicine” – la cui gestione è esternalizzata alla cooperativa Jobel.

CLICCA QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLA PRATICA