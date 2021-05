Taggia, anziana chiama il 112 minacciando il suicido e poi ammette: «Sono sola, volevo compagnia»

Arma di Taggia. «Mi sento sola». E’ la drammatica confessione di una donna di 94 anni che stamani, dalla sua abitazione in via Lido, ha chiamato il 112 minacciando il suicidio. All’arrivo dei soccorritori del 118 e dei carabinieri, l’anziana ha aperto la porta, ringraziandoli per aver accolto il suo messaggio. Poi si è seduta, tranquilla, su una sedia.

A spingerla a chiedere aiuto è stata la solitudine. La donna, infatti, ha detto ai militari dell’Arma di sentirsi sola in quanto i suoi parenti sono lontani e nessuno va a trovarla.

Una volta tranquillizzata, la donna è stata accompagnata in ospedale per accertamenti.