Sviluppo del patrimonio sentieristico, protocollo d’intesa tra i Comuni di Sanremo e Taggia

Sanremo. La Giunta comunale ha approvato questa mattina una delibera per la costituzione di un protocollo d’intesa per lo sviluppo del patrimonio sentieristico tra il Comune di Sanremo e il Comune di Taggia.

I due Comuni infatti, mossi dallo stesso obiettivo, intendono collaborare al fine di attuare una serie di interventi volti a rendere fruibile in modo completo ed omogeneo l’intero ambito territoriale, preservare e tutelare l’ambiente e la natura, valorizzare le attività sportive all’aria aperta e dare una connotazione unitaria all’offerta turistica outdoor. A tal fine, si è ritenuta opportuna la messa a sistema dei sentieri stessi in un più ampio ambito comprensoriale, a partire dal territorio di riferimento per il Consorzio Forestale Monte Bignone (Comuni di Ceriana, Baiardo e Perinaldo oltre a Sanremo stessa) e a seguire verso altri territori funzionalmente collegabili.

Tale iniziativa, che ricalca quella adottata poche settimane fa sempre dal Comune di Sanremo in collaborazione con i Comuni di Bordighera, Ospedaletti, Vallebona e Seborga, mira allo sviluppo del turismo dell’outdoor rivolto in particolare agli appassionati del cicloturismo e del trekking, in funzione di una collaborazione comprensoriale, ritenuta necessaria ed indispensabile per lo sviluppo economico di un territorio con vocazione prettamente turistica.

«Dal 2014 abbiamo sempre continuato a investire sulla crescita del turismo dell’outdoor – ha commentato il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri – prima con la creazione e lo sviluppo del Consorzio Forestale Monte Bignone, insieme ai Comuni di Perinaldo, Ceriana e Baiardo, poi con l’allargamento della rete di sentieri ai Comuni di Bordighera, Ospedaletti, Vallebona e Seborga, e ora con Taggia. Dall’unione di questi Comuni si sta creando una rete sentieristica collegata tra le più grandi in Liguria, e credo che ciò possa rappresentare un’importante opportunità turistica per tutto il nostro territorio, visto il continuo sviluppo che sta avendo il cicloturismo che, solo nel 2020 in Italia, ha generato un volume d’affari di 4,7 miliardi di euro».

«Accolgo con grande soddisfazione la firma di questo accordo di programma. Il Comune di Sanremo e il Comune di Taggia ancora una volta insieme – ha dichiarato il sindaco di Taggia Mario Conio – per promuovere un’offerta turistica a 360° che sappia offrire ai nostri turisti il mare, la cultura, la valorizzazione dell’entroterra e delle attività sportive ad esso connesse. Auspico in questo percorso virtuoso la presenza dei comuni della Valle Argentina. Tutti insieme per un comprensorio turistico di eccellenza».