Statale 20 “del Colle di Tenda e di Valle Roja”, al via la manutenzione del viadotto ‘Molino Novo’

Cuneo. Già eseguiti nel corso del 2020 i lavori sui viadotti ‘Dormiosa’ e ‘Tetto Ghigo’, a Roccavione, Anas ha programmato l’intervento di manutenzione del viadotto ‘Molino Novo’, tra il km 90,400 e il km 91,200 della strada statale 20 “del Colle di Tenda e di Valle Roja” a Robilante, in provincia di Cuneo.

Il progetto di intervento, per un investimento pari a circa 500mila euro, prevede la posa di un nuovo strato impermeabilizzante, la sostituzione dei giunti di dilatazione, il rifacimento e la sistemazione delle opere idrauliche di regimentazione delle acque, il ripristino dei cordoli laterali, la stesa ex novo della pavimentazione ed il ripristino localizzato delle superfici in calcestruzzo.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, a partire da lunedì 17 maggio sarà in vigore il senso unico alternato. Il completamento degli interventi è previsto entro fine giugno.