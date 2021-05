Sportivi liguri 2021, rush finale per le votazioni

Genova. E’ il rush finale. L’ultima settimana utile per votare ed eleggere così gli sportivi liguri e le società del 2021!

«Tantissime sono le cartoline e i coupon che stanno arrivano in questi giorni. Di conseguenza, dopo il controllo, i voti saranno inseriti andando così ad aggiornare le graduatorie online che per altro sono già ricchissime di voti e di duelli appassionanti.

Si vota online fino al 18 maggio (ore 12) e saranno accettati tutti i voti cartacei arrivati entro quella data per posta o presso le urne dislocate in Liguria. E’ tutto apertissimo, con tanta incertezza in ogni categoria. A salire sul podio saranno i primi tre classificati di ogni Trofeo e, nel caso della categoria Motori, il solo primo classificato. Vediamo la situazione ad oggi, categoria per categoria, con le prime dieci posizioni, ovvero chi può ancora sognare l’Oscar e la passerella rossa che torneremo a “srotolare” il prossimo 24 settembre al Porto Antico di Genova» – fanno sapere gli organizzatori.

La situazione:

Rossoblucerchiato dell’anno – Trofeo EcoEridania

Ballardini Davide [Genoa] (2095 voti)

Audero Emil [Sampdoria] (1752 voti)

Candreva Antonio [Sampdoria] (1280 voti)

Gabbiadini Manolo [Sampdoria] (1259 voti)

Destro Mattia [Genoa] (1090 voti)

Strootman Kevin [Genoa] (1073 voti)

Quagliarella Fabio [Sampdoria] (991 voti)

Damsgaard Mikkel [Sampdoria] (905 voti)

Perin Mattia [Genoa] (866 voti)

Zappacosta Davide [Genoa] (828 voti)

Big Maschile – Trofeo MSC

Bruno Pierre [Rugby, Zebre] (1873 voti)

Razzetti Alberto [Nuoto, Genova Nuoto/Fiamme Gialle] (1840 voti)

Luongo Stefano [Pallanuoto, Pro Recco] (1246 voti)

Iachino Matteo [Windsurf, LNI Albisola] (1166 voti)

Mager Gianluca [Tennis, Park] (1126 voti)

Arboscello Simone [Beach Volley] (1063 voti)

Miaschi Federico [Pallacanestro, Biella] (993 voti)

Viaggi Mirko [Insuperabili] (842 voti)

Bocciardo Francesco [Nuoto Paralimpico, Nuotatori Genovesi] (838 voti)

Alesiani Jacopo [Pallanuoto, Brescia] (780 voti)

Big Femminile Trofeo Montallegro

Viviani Serena [Sport Invernali] (3401 voti)

Embriaco Amanda [Canoa, Sanremo] (1904 voti)

Campagna Aurora [Lotta, Fiamme Oro] (1751 voti)

Cavanna Domiziana [Sincro, Fiamme Oro] (1705 voti)

Mantero Sofia [Pattinaggio, Roller Club Arenzano] (1702 voti)

Cavina Micol [Rugby, Villorba] (1370 voti)

Noziglia Cinzia [Tiro con Arco, Fiamme Oro] (839 voti)

Avegno Silvia [Pallanuoto, SIS Roma] (691 voti)

Caneva Dalma [Lotta, Esercito] (577 voti)

Brigati Antonia [Sport Cinofili] (570 voti)

Junior Maschile Trofeo Cambiaso Risso

Delfino Gabriele [Danza, Imponente] (2796 voti)

Vulcanile Filippo [Vela, YCI] (1611 voti)

Siffredi Matteo [Ciclismo] (1391 voti)

Libertini Tommaso [Badminton, Genova] (1113 voti)

Franchi Luca [Vela, YCI] (999 voti)

Effori Simone [Taekwondo, Lanterna] (883 voti)

Giuffrida Emanuele [Nuoto, Genova Nuoto] (757 voti)

Cocconi Giulio [Vela, LNI Sestri Ponente] (746 voti)

Romano Filippo [Tennis, Santa Margherita Ligure] (669 voti)

Puppo Andrea [Tennistavolo, TT Genova] (650 voti)

Junior Femminile Trofeo PSA

Puglia Ilaria [Ginnastica, Auxilium] (3161 voti)

Motzo Alessia [Danza Sportiva, Imponente Danza] (2529 voti)

Cafarelli Noemi [Pugilato, Celano] (2514 voti)

Oliveri Chiara [Danza Sportiva, Imponente] (1980 voti)

Angelini Greta [Sport Invernali, Sci Club Chamolè] (1756 voti)

Consiglio Virginia [Nuoto, Andrea Doria] (1411 voti)

Rossettin Lorena [Golf, Rapallo] (1404 voti)

Corradino Anita [Scherma, Pompilio] (831 voti)

Filippini Greta [Pallavolo] (609 voti)

Miglio Francesca [Tennis, TC Santa Margherita Ligure] (454 voti)

Green Trofeo Erg

Ventura Giulia [Ginnastica, Andrea Doria] (2383 voti)

Moschini Ambra [Scherma, Pompilio] (2185 voti)

Fossaceca Anna [Taekwondo, Lanterna] (1732 voti)

Piccardo Filippo [Danza, Imponente] (1657 voti)

Santandrea Sofia [Nuoto, Genova Nuoto] (1540 voti)

Porro Simone [Pallavolo, Colombo] (1405 voti)

Gaudino Alessia [Danza, Imponente] (813 voti)

Guarnotta Chiara [Nuoto, Anpi Molassana-My Sport] (709 voti)

Baldini Martina [Scherma, Pompilio] (658 voti)

Bianchi Alex [Badminton, Genova] (653 voti)

Società Sportive Trofeo Gecar Citroen

Quinto Sporting Club [Pallanuoto] (2847 voti)

Roller Club Arenzano [Pattinaggio] (2264 voti)

Ardita Juventus Nervi 1906 [Basket] (1868 voti)

Santa Sabina [Volley] (1093 voti)

ABG [Bocce] (952 voti)

Pallacanestro Vado [Pallacanestro] (689 voti)

Auxilium Genova PGS [Ginnastica] (627 voti)

Lanterna [Taekwondo] (599 voti)

Olympia Voltri [Pallavolo] (597 voti)

Aga [Tiro con l’Arco] (566 voti)

Motori Trofeo Primocanale

Andolfi Fabio [Automobilismo, Rally WRC] (709 voti)

Brancati Alex [Motociclismo, Trial] (513 voti)

Bastogi Stefano [Automobilismo, Drifting] (423 voti)

Arena Nicola [Automobilismo, Rally WRC] (392 voti)

Canepa Nicolò [Motociclismo, Endurance] (372 voti)

D’Amore Guido [Automobilismo, Rally CIR + WRC] (366 voti)

Liguori Kevin [Automobilismo, Legend Cars] (357 voti)

Malvasio Roberto [Automobilismo, Rally, Slalom, Cronoscalate, Pista] (354 voti)

Rossi Riccardo [Motociclismo, Moto 3] (316 voti)

Soreca Davide [Motociclismo, Enduro] (309 voti) –