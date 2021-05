Sport e salute, Costa: «Pubblicato bando per progetti di ricerca e formazione antidoping»

Genova. «Ho appena dato l’autorizzazione alla pubblicazione anche sul sito web del Ministero della Salute del bando 2021 del ‘Programma di ricerca e di formazione/informazione sui farmaci, sulle sostanze e pratiche mediche utilizzabili ai fini doping e per la tutela della salute nelle attività sportive’. Il programma, per cui è previsto un finanziamento di oltre 380mila euro, comprende, per la parte sulla ricerca le seguenti tematiche: ‘Il doping come minaccia alla salute’ e il ‘Miglioramento delle metodologie di identificazione di sostanze o pratiche utilizzate a scopo di doping’.

Per la sezione formazione/informazione, invece, il tema affrontato sarà ‘Strategie per la prevenzione del doping: attività di formazione e/o informazione dirette all’età evolutiva’. La lotta al doping è prioritaria anche in tempo di pandemia, soprattutto in vista delle riaperture delle attività sportive e del prosieguo delle attività agonistiche. Con questo bando vogliamo migliorare ulteriormente gli strumenti per combattere il doping, promuovere la cultura della prevenzione e potenziare la capacità di identificazione delle sostanze dopanti».

È quanto dichiara il sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa (Noi con l’Italia), che ha anche la delega alla prevenzione sanitaria, limitatamente alla medicina sportiva, nonché alle tematiche relative alla lotta contro il doping; alla relazione tra le politiche della salute e lo sport.