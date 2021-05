Spiagge e riduzione degli spazi, l’assessore regionale Scajola: «Invierò al Governo una deroga speciale per la Liguria»

Genova. L’assessore regionale al Demanio Marittimo Marco Scajola ha incontrato in videoconferenza le associazioni di categoria dei balneari liguri per fare il punto sulla stagione 2021. Sul tavolo le linee guida attualmente in vigore, la relazione sul confronto con le altre Regioni in merito al distanziamento minimo delle postazioni e un aggiornamento sulle problematiche riguardanti le concessioni: «È stato un confronto con le associazioni di categoria su temi importanti per i balneari – ha spiegato Scajola -. Ho informato gli operatori che nelle prossime ore invierò una richiesta ufficiale al Governo chiedendo una deroga speciale per consentire una riduzione degli spazi per ciascuna postazione alla Liguria e ai territori che, per le loro particolari conformazioni morfologiche, hanno spazi limitati a disposizione per attrezzare le spiagge e rischierebbero altrimenti di essere penalizzati rispetto ad altre zone».

«Ho inoltre informato gli operatori che venerdì prossimo Regione Liguria recepirà l’aggiornamento delle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” approvate dalla Conferenza delle Regioni, grazie al quale il distanziamento minimo tra i lettini, non sotto l’ombrellone, è ridotto da 1,5 metri ad un 1 metro – continua Scajola – Questa notizia è stata accolta con soddisfazione, come un passo verso la normalità, che consente agli operatori di poter guadagnare spazio utile per ospitare i propri clienti, in piena sicurezza».

L’assessore Scajola conclude: «Come ribadito anche nel dibattito avvenuto in Consiglio Regionale in merito alla direttiva Bolkestein, è fondamentale che il Governo tuteli le attività balneari italiane, facendo chiarezza e dando certezze alle nostre imprese».