Sospesi tra Alpi e mare a Rocchetta Nervina, l’escursione sarà domenica 16 maggio

Imperia. Nel weekend ci sarà occasione per camminare e scoprire il territorio del ponente ligure con le guide ambientali escursionistiche di Ponente Experience.

Domenica 16 maggio verrà organizzata un’escursione: Sospesi tra Alpi e mare a Rocchetta Nervina. Un anello che attraversa i carrugi di Rocchetta Nervina e prosegue tra i ponti e le campagne lungo il corso del Rio Barbaira per salire in quota a farci apprezzare le non lontane Alpi Liguri e il mare in una cornice davvero indimenticabile.

Ritrovo: ore 8.30 all’uscita del casello autostradale di Bordighera

Distanza: 08 Km circa– Dislivello +/- 500 m – Durata: 5 ore – Difficoltà: E

Informazioni ed iscrizioni: GAE Davide Fornaro +39 340 2440972

Tutte le informazioni dettagliate sono reperibili sul sito www.ponenteexperience.it. Per partecipare alle escursioni è necessaria iscrizione entro la sera del giorno precedente.