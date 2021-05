Sinner partecipa al Lione Open: debutterà contro Karatsev

Bordighera. Jannik Sinner parteciperà al Lione Open in programma fino al 23 maggio.

Il tennista che si allena a Bordighera con Riccardo Piatti, dopo aver affrontato gli Internazionali d’Italia, torna in campo per una nuova avventura: l’Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon, che andrà in scena in Francia.

Il giovane tennista, secondo il sorteggio, debutterà, ai sedicesimi di finale dell’Atp 250 di Lione, contro il russo Aslan Karatsev.