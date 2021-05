Serie D, l’Imperia cerca la rivincita contro la Lavagnese

Imperia. Domenica 23 maggio, alle ore 16, ASD Imperia torna in campo per affrontare la Lavagnese, nella 34° giornata di Serie D girone A. Al ‘Ciccione’ si sfideranno due liguri, distanti un solo punto in classifica: nerazzurri a 44, levantini a quota 43.

La sfida – che all’andata terminò 2-0 per la Lavagnese – sarà diretta dal signor Federico Olmi Zeppilli, della sezione di Mantova, coadiuvato da Federico Mezzalira, da Varese, e da Cristiano Annoni, da Como.

Mister Lupo ritrova Minasso in attacco e trova la prima convocazione tra i grandi anche Paolo Martini, classe 2001. Fermato per un turno di squalifica Paolo Scannapieco mentre sarà indisponibile Lorenzo Cassata. Ecco i convocati:

PORTIERI – Dani, Trucco, Palmieri

DIFENSORI – Virga, De Bode, Fazio, Malandrino, Gandolfo, Luisi

CENTROCAMPISTI – Giglio, Sancinito, Grandoni, Gnecchi, Martelli, Malltezi , Martini

ATTACCANTI – Capra, Donaggio, Sassari, Minasso, Di Salvatore