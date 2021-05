Imperia. Fermato per una giornata Paolo Scannapieco dell’Imperia.

E’ la decisione del giudice sportivo dopo gli ultimi incontri disputati, validi per il girone A di serie D.

Il calciatore sanzionato non potrà perciò scendere in campo contro la Lavagnese, partita in programma il 23 maggio alle 16 allo stadio comunale Nino Ciccione a Imperia.