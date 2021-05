Sanremo. Daniel Gemignani della Sanremese è stato fermato per un turno.

E’ la decisione del giudice sportivo dopo gli ultimi incontri disputati, validi per il girone A di serie D.

Il centrocampista, classe 1994, non potrà scendere in campo contro il Sestri Levante, match in programma domenica allo stadio Comunale di Sanremo.