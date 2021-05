Serie C maschile, il Grafiche Amadeo Sanremo affronta il Colombo Genova

Sanremo. Parte sabato a Genova il pool promozione per il Grafiche Amadeo Sanremo nel campionato di serie c maschile. Parte subito in salita, i ragazzi di Cesare Chiozzone incontrano i primi in classifica ovvero il Colombo Genova.

La formula della pool promozione è molto sfavorevole, infatti non sono veri play off, dove tutte le squadre partono alla pari, le squadre si portano infatti dietro i punti del proprio girone di qualificazione e non si rigiocano le partite con le squadre già affrontate, quindi sono avvantaggiate le prime classificate ed inoltre nel girone levante la società sportiva 3 classificata si è ritirata per covid. La Fipav regionale ha ammesso la quarta ed il Colombo parte con più punti di tutti.

Il presidente Beppe Privitera commenta: «I giochi sembrano già fatti, è quasi matematico che si giocano la promozione il Colombo Genova e il Volley Albissola, che partono con 10 e 9 punti in classifica. Tutte le altre squadre fanno da cornice senza poter ambire a nessuna promozione. Il Grafiche Amadeo in accordo con l’allenatore avrà la possibilità di far crescere il gruppo (la squadra è formata da molti giovani) consentendo a tutti di fare esperienza e comunque giocare partita dopo partita per onorare lo spirito sportivo. Di certo il sogno promozione con questa formula è già svanito, viene promossa solo la prima in classifica».