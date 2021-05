Sanremo. Nel girone di consolazione della serie C femminile il Grafiche Amadeo vince in casa per 3 set a 2 contro il Don Bosco Genova.

La partita è stata molto combattuta 14 – 25 25 a 23. 25 a 23 17 a 25 15 a 8 e ha consentito di far ruotare tutte le giocatrici della rosa.

Con questa vittoria il Grafiche Amadeo è prima in classifica del girone con 8 punti.