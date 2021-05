Sei ori per la Rari Nantes Imperia al Trofeo ‘Città di Rapallo’: record regionale per Giordano

Imperia. Rari Nantes Imperia protagonista al Trofeo di nuoto ‘Città di Rapallo’, coincidente anche con la prima prova qualificazioni al Campionato Italiano in vasca lunga.

Soddisfatto coach Davide Dreossi per la prova dei suoi atleti. Si è distinto Lorenzo Giordano che ha vinto i 100 Rana fermando il cronometro a 1’07.14: record regionale categoria ‘Ragazzi’ ed anche record della manifestazione. A questo hanno fatto seguito pure gli ori nei 50 Rana (30.18) e nei 200 Rana (2’27.3).

E’ salita sul gradino più alto del podio anche Elisa Cifelli che, con i personal best, ha vinto i 50 Rana (34.07) e i 100 Rana (1’15.7), oltre al bronzo nei 200 Misti. Il sesto oro del week-end è arrivato nei 200 Stile Libero, percorsi in 2’17.2, da Annaluce Marzorati. Personal best e medaglia d’argento per Benedetta di Marco (38.01 nei 50 Rana) e per Sofia El Baraka (31.6 nei 50 Delfino). Molto bene anche Soraya El Baraka che raggiunge il bronzo nei 200 Rana.

Al termine della rassegna l’allenatore ha commentato: «Sono stati tre giorni intensi, ricchi di gare e piazzamenti. E’ andata molto bene Eleonora Mela negli 800 stile libero. Ho visto tante belle prestazioni: i fratelli Stefano e Maria Chiara Marzorati nella rana, delfino e misti, Edoardo Campi nel delfino e nello stile libero come Fabiano Rossi. Tra le ragazze hanno gareggiato nello stile libero Rebecca Luongo, Gaia Guerriero (presente anche nei misti) e Gaia Rovella (per lei anche gara nel dorso). Erano assenti sia Martina Acquarone che Giulia Viacava che, però, dovremmo ritrovare già nella seconda prova regionale, in programma i prossimi 12 e 13 giugno».