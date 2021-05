Imperia. La Liguria protagonista nella serie dei PanPers: “La Fuga”, che ha fatto il suo esordio ieri su Bike TV e su Horizon Sports TV, che passa in tutto il mondo ed è tradotto in tre lingue (francese, inglese e tedesco): un importante promozione per il territorio ligure.

Il primo episodio ha come scenario il Tigullio, con Santa Margherita Ligure, Portofino e Rapallo, mentre per il secondo e terzo episodio vedremo protagonisti 8 comuni dell’estremo ponente Ligure. Il secondo episodio che vede protagonisti i comuni di Santo Stefano al Mare, Riva Ligure, Taggia e Ospedaletti sarà diffuso questa sera alle 20.05 su Bike TV, canale 259 DTT in Hbb Tv, Sport Italia tasto rosso ( canale 60 DTT). Il terzo episodio uscirà venerdì 21 maggio alle 20.05 sempre sugli stessi canali, ma avrà cornice su San Lorenzo al Mare, Costarainera, Cipressa e Dolceacqua.

Foto 2 di 2



Una grande opportunità di presentare la Liguria con due testimonial di eccellenza come Andrea Pisani (che in questo momento sta girando il 4° film come coprotagonista al fianco di Diego Abatantuono) e Luca Peracino, che la prossima stagione saranno gli ideatori del nuovo programma che sostituirà Colorado su Canale 5.

Il format lancia i due in un’impresa insolita, allenarli con le bike per portarli a partecipare ad una vera gara ciclistica. Seguiti da un coach, Alessandro Gambini, ed un improbabile aiutante, Andrea Carretti, i due si imbatteranno in diversi imprevisti e profumi di specialità locali, come la tipica focaccia, che li porteranno a trasgredire la dieta imposta dal dottor Stefano Beschi, dando vita a divertenti sketch.