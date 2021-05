Santo Stefano al Mare, affidate ad Amaie le spiagge libere e arriva quella per cani

Santo Stefano al Mare. Da ieri pomeriggio con delibera del consiglio comunale è stato deciso l’affidamento delle spiagge libere attrezzate previste dal PUD: due nella zona sottostante la ex stazione ferroviaria e una in zona Santa Caterina.

Le spiagge rimangono libere, ma dotate di servizi che garantiranno la sicurezza degli ospiti con postazioni e attrezzature per il salvataggio a cura di operatori specializzati. Saranno quindi garantiti: pulizia giornaliera della spiaggia, decoro, servizi e non ultima la sicurezza.

L’affidamento è a carattere sperimentale ed avrà la durata di una stagione rispondendo ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Obiettivo è migliorare la qualità e la diversità dei servizi senza rinunciare alle spiagge libere, che occupano uno spazio importante del litorale.

L’amministrazione ha scelto di affidare le spiagge “in house” ad Amaie Energia, società multi-servizi, di cui il comune fa parte, che già opera nel settore in zone limitrofi per garantire, in tempi di normative anti Covid, il raggiungimento degli obiettivi suddetti, che una struttura così solida e controllata può garantire. Non ultimo il fatto che gli eventuali utili saranno ripartiti in percentuale in servizi per il paese.

Nel contempo a Santo Stefano si sta attrezzando una spiaggia libera dedicata ai cani: sarà un anno sperimentale e di inizio che il comune cercherà di migliorare anche accogliendo via via i suggerimenti. Un primo passo, ma un passo.

Durante il consiglio di oggi è stato anche approvato il regolamento comunale per l’istituzione del servizio “Nonni Vigili”, curato dalla polizia municipale e dal consigliere referente, Remo Ferretti. La nuova figura andrà ad implementare l’attività di sorveglianza e viabilità avvicinando ulteriormente i cittadini al paese, rafforzando il senso civico, promuovendo la sicurezza nelle aree verdi e vicino ai plessi scolastici.