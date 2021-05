Sanremo. Sarà un ragazzino della provincia di Messina a rappresentare l’Italia alla finale mondiale di sanremoJunior 2021 (probabilmente con il vincitore dell’edizione 2020, annullata a causa della pandemia), che si disputerà il prossimo ottobre al Teatro Ariston di Sanremo, insieme ai concorrenti provenienti da nazioni europee ed extraeuropee che si sfideranno dal vivo accompagnati dall’Orchestra sanremoJunior.

Davide Patti, 14 anni di Milazzo, con I know where I’ve been (tratta dal Musical Hairspray) ha convinto al 100% la giuria presieduta da Franco Fasano – cantante e autore, che ha firmato decine di brani di successo per i più grandi interpreti nazionali e, da anni, autore anche di brani per giovanissimi e sigle televisive – coadiuvato da Cristina Orvieto, Fabrizio Ragazzi, Paolo Flora, Manuela Gaslini e Freddy Colt, che non hanno avuto alcun dubbio sull’assegnazione del Grand Prix.

Foto 2 di 2



Il secondo premio più ambito – il Premio del Comitato sanremoJunior – se lo è invece aggiudicato Alessia Boccuto, 14 anni di Padova, che ha eseguito l’indimenticabile All by myself di Eric Carmen, piazzandosi anche 2° nella sezione A3.

L’unica concorrente sanremese ha ottenuto un risultato di tutto rispetto. La dodicenne Rita Longordo si è infatti classificata 1° nella sezione A2 presentando My heart will go on, famosissimo brano di Celine Dion dalla colonna sonora di Titanic.

Ecco i vincitori delle varie sezioni:

A1 (6/9 anni): 1° Alexia Aloisantonio di Montesilvano (PE), 2° Giovanna Camerlengo di Benevento, 3° Chiara Rigolassi di Benevento.

A2 (10/12 anni): 1° Rita Longordo di Sanremo, 2° Maria D’Amato di Casamarciano (NA), 3° Antonio De Luca di Bagheria (PA).

A3 (13/15 anni): 1° Davide Patti di Milazzo (ME), 2° Alessia Boccuto di Padova, 3° Stefano Pitasi di Ciriè (TO).

Fra venerdì e sabato si sono svolte due semifinali e la finale nazionale Italia, che hanno portato nella Città dei Fiori poco più di 50 concorrenti provenienti da tutta Italia e selezionati dai punti sanremoJunior ufficiali. La manifestazione, svoltasi quest’anno al Teatro Ariston anziché nell’abituale sede del Teatro del Casinò, si è tenuta nel massimo rispetto di tutte le norme anti-Covid previste: tamponi obbligatori per l’accesso in teatro, mascherine, distanziamento fra gli accompagnatori ufficiali (tutti i concorrenti sono minorenni) e misurazione della temperatura all’ingresso.

Tutti e 3 gli spettacoli sono stati trasmessi in diretta streaming, compreso un video-promo della città di Sanremo, sulla pagina Facebook di sanremoJunior e hanno ottenuto grande successo con 33.000 visualizzazioni. La soddisfazione – da parte di tutti i partecipanti e dello staff organizzativo – è stata davvero tanta, in un’edizione così difficile, che ha finalmente riportato uno spettacolo all’interno del tempio della canzone italiana.

Alla finale di sabato pomeriggio hanno assistito anche il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, e l’assessore al Turismo, Giuseppe Faraldi, che hanno portato il benvenuto ed i saluti dell’Amministrazione.

A condurre brillantemente le due semifinali e la finale sono stati Maurilio Giordana, animatore radiofonico ed affermato presentatore, coadiuvato da Chiara Magliocchetti, anch’essa habitué delle manifestazioni prodotte dalla Kismet e non solo.

«Grande gioia per essere riusciti ad organizzare la manifestazione in questo momento difficile ed altrettanta per il successo ottenuto con decine di migliaia di visualizzazioni da tutta Italia e da ogni parte del mondo – ha dichiarato il Cav. Uff. Paolo Alberti, ideatore e patron dell’evento – Adesso, subito al lavoro per i nostri prossimi eventi autunnali: la finale mondiale di “sanremoJunior” , il “GEF – Il Festival Mondiale di Creatività nella Scuola” ad ottobre e “sanremoSenior” a novembre, con l’augurio di uscire presto da questa terribile pandemia».