Sanremo. «Non ne possiamo più, questa notte è stato l’ultimo episodio di una serie di atti vandalici che non possiamo più tollerare». A parlare è Dario, residente nella zona di via Martiri, che testimonia, anche fotograficamente, quanto sarebbe successo la scorsa notte verso le due, nella via – strada Borgo – attigua all’asilo Corradi.

Diversi scooter parcheggiati sono stati ritrovati a terra. Secondo l’uomo, che si fa portavoce di svariate persone che abitano nel quartiere, un ubriaco avrebbe buttato giù i motorini. Tra gli altri episodi, due mesi fa, sempre a notte fonda, qualcuno aveva citofonato a caso a qualche condomino, solo per il gusto di svegliare la gente che dorme.

«Neanche un mese fa sono stati danneggiati dei motorini e due anni fa incendiati alcuni mezzi a due ruote– aggiunge Dario – e la situazione non si risolverà finché non verranno installate delle telecamere». «Siamo pronti ad andare a Palazzo Bellevue per perorare la nostra causa», dicono Franca e Francesca, anche loro abitanti della zona.