Sanremo. Tragico ritrovamento questa sera in via Padre Semeria, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per un’apetura porta di un’abitazione.

Oltre la soglia dell’appartamento segnalato dai vicini, è stato trovato il corpo senza vita di un uomo di 66 anni.

Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri per gli accertamenti del caso.