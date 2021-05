Sanremo, una scuola per l’asilo di Borgo Tinasso e nuovo plesso a Pian di Poma

Sanremo. Continua l’opera di messa in sicurezza degli edifici scolastici della Città dei Fiori. La giunta Biancheri ha approvato nei giorni scorsi gli stanziamenti per gli interventi in programma nei prossimi tre anni. In tutto si parla di circa 1 milione di euro tra progetti e cantieri, tra i quali figurano 100 mila euro per lo studio di fattibilità e la progettazione esecutiva di un nuovo plesso scolastico a Pian di Poma.

Nel corso del 2021 dovrebbero partire i lavori di adeguamento antincendio presso la scuola dell’infanzia e elementare San Pietro (63 mila euro), la realizzazione di un cortile didattico presso la scuola l’asilo Asquasciati (170 mila euro), la progettazione esecutiva antincendio alla Montessori e Maria Goretti (in tutto 28 mila euro). Ci sono poi risorse per lo studio di fattibilità volto all’ampliamento del plesso scolastico sorto al primo piano del mercato dei fiori e, quindi, per la nuova scuola a Pian di Poma.

Nel 2022 l’amministrazione Biancheri ha messo a bilancio anche 150 mila euro per i lavori di messa in sicurezza e antincendio di Palazzo Bellevue, sede del Comune, e 60 mila per la progettazione esecutiva della nuova scuola a Pian di Poma. Inoltre, altri 80 mila saranno impegnati nei lavori di messa in sicurezza della scuola dell’Infanzia a Borgo Tinasso e 70 mila per il Palafiori.

Nel 2023 il Comune conta di dare una prima soluzione alle scuole di Borgo Tinasso, ospitate da decenni in strutture provvisorie, finanziando la progettazione di un nuovo edificio scolastico. Chiudono il cerchio degli interventi in programma, i lavori di adeguamento spazi esterni previsti alle elementari Rodari, alla Calvino e all’asilo di Villa Peppina. I fondi che verranno impiegati provengono da quelli messi a disposizione dal Ministero Dell’Interno. Nel corso del 2020 i finanziamenti erano stati utilizzati per i lavori di ristrutturazione delle scuole Pascoli (344 mila euro).