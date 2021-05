Sanremo, tutti i punti all’ordine del giorno nel prossimo consigli comunale

Sanremo. Il prossimo consiglio comunale è convocato in via d’urgenza in adunanza pubblica di prima convocazione in modalità telematica, per il giorno mercoledì 12 maggio, in prima convocazione con inizio dei lavori alle 17.30 ed eventuale prosecuzione dopo le 24.

ORDINE DEL GIORNO

1) interpellanze, interrogazioni ed ordini del giorno

2) settore promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo libero e beni culturali – servizio museo associazione senza scopo di lucro laboratorio per

l’educazione che ispira la pace costituzione approvazione statuto.

3) settore lavori pubblici, fondi europei ed espropri – servizio ambiente affidamento in house dei servizi di igiene urbana e dei servizi accessori amaie energia e servizi s.r.l. – attivazione in via sperimentale del servizio di raccolta di rifiuti biodegradabili (si propone immediatamente eseguibile).

4) settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile – servizio urbanistica adozione ai sensi dell’art. 43 l.r. 36/97 di aggiornamento al piano urbanistico comunale assestamento disciplina (si propone immediatamente eseguibile).

5) settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile – servizio urbanistica recupero e riqualificazione del porto vecchio – adozioneai sensi dell’art. 43 l.r. 36/97 di aggiornamento al piano urbanistico comunale (si propone immediatamente eseguibile).

6) settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile – servizio sportello unico attività produttive (edilizia) spazio aperto 2021 a favore delle attività di

somministrazione alimenti e bevande ed attività di vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari (si propone immediatamente eseguibile).

7) settore segretario generale – servizio segreteria organi istituzionali analisi e valutazione della proposta irrevocabile di acquisto casa serena e della relativa attività di r.s.a./r.p.

ivi svolta presentata dalla società moma s.r.l. in analogia all’art. 183, co. 15, del d.lgs. n. 50/2016 – determinazioni conseguenti.