Sanremo, troppi alberi a rischio crollo. Sono da tagliare

Sanremo. Continuano gli abbattimenti di alberi. Dopo il crollo del pino domestico di venerdì scorso in via Nino Bixio, sembra che Palazzo Bellevue stia accelerando i controlli sul patrimonio arboreo comunale. Lo testimonia un’odierna ordinanza, che impone di abbattere due pini nella sopracitata via, due vicino al Forte Santa Tecla ed alcuni alberi in strada rotabile Capo Nero.

La motivazione e per tutti più o meno la stessa, se non vengono rimossi prima il rischio è cadano da soli con tutte le ovvie conseguenze nefaste per la pubblica incolumità. In particolare, quelli di via Bixio, vedrebbero le proprie radici tagliate una volta che partiranno i lavori di riqualificazione della zona del Porto Vecchio.

Proprio sotto quella strada infatti, dovrebbe passare il tunnel di collegamento tra corso Mombello ed il sottopasso della Croce Rossa, la cui realizzazione impone la rimozione dell’apparato radicale. Lo stesso discorso vale per i due esemplari vicini a Santa Tecla, le cui radici sono state ampiamente compromesse da precedenti lavori eseguiti attorno alla fortezza.