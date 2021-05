Sanremo, The Brilliant Tina Linetti’s torna ad esibirsi

Sanremo. Dopo quasi un anno di sosta forzata ricomincia a scaldare i motori anche “The Brilliant Tina Linetti’s”, la band che, assieme ad altre realtà matuziane, sta facendo conoscere al pubblico sanremese lo swing ed il lindy-hop.

Con un repertorio rinnovato negli arrangiamenti, sempre magistralmente curati dal maestro Livio Zanellato, e con l’aggiunta di nuovi brani riarrangiati in chiave swing, The Brilliant Tina Linetti’s si propone come una delle band più divertenti del Ponente Ligure.

The Brilliant Tina Linetti’s nasce nel 2012 da un’idea di Massimo Caldarelli, che dopo tanti anni passati a suonare il blues, ha deciso di dare sfogo ad un’altra delle sue passioni: lo swing, dando vita così ad una delle formazioni Jive e Lindy-hop più spumeggianti del Ponente Ligure. Dopo l’esperienza maturata da numerose apprezzatissime performances sul territorio (Casinò di Sanremo, Grand Hotel Londra di Sanremo, Manifestazioni per il Comune di Sanremo, Comune di Ospedaletti, Comune di Taggia, feste private, etc., etc.,) “The Brilliant Tina Linetti’s” hanno l’enorme soddisfazione di esibirsi, il 2 giugno 2017, al Montecarlo Beach, alla festa organizzata dall’Ambasciata Italiana di Montecarlo, di fronte al Principe Alberto, che si è congratulato personalmente con i musicisti, ed a tantissimi esponenti del Jet Set internazionale e dello spettacolo.

Quest’anno la band torna con un nuovo spettacolo, della durata di quasi tre ore, che farà fare al pubblico un bel balzo all’indietro nel tempo, in quei mitici anni ’50 e ’60, coinvolgendo gli ascoltatori in quello che può verrà definito un “Dolce Vita in Positano”, uno spensierato omaggio a quei felici anni della Dolce Vita ed alla canzone napoletana, che la fa da padrona nel repertorio della band, un repertorio ricco di brani italiani conosciuti in tutto il mondo e scritti da grandi autori della canzone italiana come Domenico Modugno, Renato Carosone, Fred Buscaglione, Totò, Alberto Rabagliati, oppure interpretati da giganti della canzone come Luis Prima, Dean Martin, Ray Gelato, arrangiati in chiave Jive, Swing e Lindy-Hop in versioni esplosive, uno spettacolo che difficilmente lascerà il pubblico incollato alle sedie. Primo, di un nutrito calendario, appuntamento con “The Brilliant Tina Linetti’s” domenica 30 maggio, alle 20, presso il punto di ristoro La Vesca sulla pista ciclabile.

Formazione

Adriana “Tina Linetti” Ligato Tromba

Massimo “Linetti” Caldarelli Chitarra e cori

Livio “Linetti” Zanellato Sax

Enzo “Linetti” Iossa Voce

Spiridione “Linetti” Memeo Contrabasso e cori

Sandro “Linetti” Pappatico Sax, armoniche, percussioni, cori

Vincenzo “Linetti” Pisano Tastiere e cori

Fausto “Linetti” Biamonti Batteria