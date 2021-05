Sanremo, terminato il corso di formazione per volontari di NonSiamoSoli

Sanremo. Si è concluso ieri il corso di formazione per volontari organizzato dall’associazione di volontariato oncologico NonSiamoSoli odv di Sanremo, promosso dal CSV Polis Centro di servizi per il volontariato del Ponente Ligure Solidale e patrocinato da Asl1 Imperiese e dalla Federazione delle Associazioni di Volontariato in Oncologia F.A.V.O.

«La presidente Tiziana Guatta, ringrazia pubblicamente tutti i partecipanti ed i docenti per l’ottima ed attenta partecipazione. Sono stati cinque incontri durante i quali si sono avvicendati quattro docenti di elevate competenze professionali provenienti sia dal nostro territorio ma anche da altre realtà Piemontesi e Lombarde».

Al termine del corso, la presidente ha consegnato a tutti l’attestato di partecipazione. Si amplia così la squadra dei volontari che, forti di questa nuova formazione, possono svolgere in maniera professionale il loro compito di supporto ai pazienti oncologici che si affidano all’associazione.

Ormai è chiaro a tutti che la formazione professionale non esclude in nessun caso il volontariato che, per essere di alto livello deve partire da basi solide e da una conoscenza di tutto ciò che rende l’opera utile e apprezzata da chi ne usufruisce.

Sono già previsti altri aggiornamenti nei prossimi mesi a completamento degli argomenti trattati ed in particolare per i nuovi volontari, sulla base delle prime esperienze pratiche sul campo.