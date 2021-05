Sanremo, Targhe Tenco 2021: mancano tre giorni all’inizio delle votazioni

Sanremo. Mancano appena 3 giorni all’inizio delle votazioni per le Targhe Tenco 2021, il più prestigioso riconoscimento d’Italia di cui vengono insignite le migliori produzioni discografiche italiane sul terreno della canzone d’autore.

Da martedì 1° giugno la giuria, formata da oltre 200 esperti di musica e giornalisti musicali delle più importanti testate italiane nominati dal Club Tenco, esprimerà le proprie preferenze. Le scelte avverranno in due turni: tre titoli per ogni categoria nel primo (dal 1° al 21 giugno), uno solo nel ballottaggio tra i 5 titoli meglio piazzati alla prima votazione (dal 28 giugno al 5 luglio).

Gli artisti hanno, quindi, a disposizione ancora 3 giorni per potersi autocandidare. L’annuncio dei vincitori sarà diffuso entro il mese di luglio 2021. L’arco temporale della pubblicazione dei dischi presi in considerazione, spazia dal 1° giugno 2020 al 31 maggio 2021.

Le categorie delle Targhe sono 6: Migliore album, Album in dialetto, Opera prima, Interprete, Canzone singola e Album a progetto, realizzato con l’intervento di più artisti.

Da qualche anno, inoltre, è a disposizione una piattaforma completamente informatizzata e collegata al sito del Club Tenco (www.clubtenco.it) realizzata per consentire ad artisti e produttori di proporre in autonomia le proprie autocandidature.

La giuria stessa potrà accedere a un’area dedicata e ascoltare direttamente i brani candidati all’assegnazione delle Targhe, ma sarà comunque libera di votare tutti i dischi validi a norma di Regolamento (non solo quelli proposti tramite autocandidature): la piattaforma adottata dal Club Tenco è stata studiata soprattutto per agevolare la partecipazione all’iniziativa di produzioni indipendenti, che non dispongono di sostegno promozionale che ne consenta larga diffusione. Sul sito stesso – come sempre – saranno visibili sia il Regolamento, sia i nomi dei giurati chiamati a votare.

Ecco i vincitori delle Targhe Tenco 2020: Miglior album Cip! di Brunori Sas; Miglior album Interprete Morabeza interpretato da Tosca; Miglior canzone Ho amato tutto, di Pietro Cantarelli. Miglior Opera prima Canterò di Paolo Jannacci; Targa Album in dialetto Napoli 1534. Tra moresche e villanelle de La Nuova Compagnia di Canto Popolare. Ex aequo per la Targa a Progetto vinta da Mauro Pagani per Note di viaggio – Capitolo 1: venite avanti… e da Mimmo Ferraro per Io credevo. Le canzoni di Gianni Siviero.