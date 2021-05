Sanremo, spacciatori di eroina colti sul fatto dai carabinieri

Sanremo. Qualche giorno fa, quando – in tarda mattinata – i militari della Sezione Operativa della locale Compagnia hanno scorto un individuo già noto il quale, avvedutosi della presenza di un equipaggio che stava eseguendo un posto di controllo, si è defilato nelle pertinenze di un supermercato del luogo, dove non ritenendosi osservato ha ceduto un piccolo involucro ad una persona, ricevendo in cambio alcune banconote: entrambi sono stati fermati, recuperando il denaro e un piccolo quantitativo di eroina; l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore.

In quel frangente, gli stessi militari hanno scorto un altro straniero – anch’egli già noto – il quale, transitando frettolosamente nei pressi dell’area del precedente intervento, imboccava un vicolo, guardandosi costantemente alle spalle tanto da insospettire i carabinieri, che lo hanno intercettato bloccando entrambi gli accessi della via: alla loro vista, l’individuo ha tentato di disfarsi di un involucro contenente circa 2 grammi di eroina, recuperato dai militari. Le due persone – un 38enne ed un 41enne nordafricani – sono state arrestate in flagranza per spaccio di stupefacenti. Sottoposti a giudizio direttissimo, l’Autorità Giudiziaria – convalidati gli arresti – ha disposto rispettivamente il divieto di dimora nella provincia di Imperia e l’obbligo di presentazione periodica alla p.g.