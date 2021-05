Sanremo, serie C maschile: Grafiche Amadeo perde contro il Volley Albissola

Sanremo. E’ stata una partita ricca di emozione, carica di tutta l’enfasi per il valore dei punti in palio, quella tra Grafiche Amadeo e Volley Albissola.

Il Grafiche Amadeo parte bene ed il Volley Albissola risponde punto a punto e così si gioca fino al 30 a 28 per il Grafiche Amadeo, ma vinto il primo set il Grafiche non trova la giusta continuità con alcuni errori di troppo che consentono ad un convinto e coraggioso Albissola di vincere il secondo set per 25 a 17.

Gli altri due set si rigiocano punto a punto ma nella parte finale del set i ragazzini di Cesare Chiozzone non trovano la convinzione vista contro il Volley Finale e perdono per 22 a 25 e 21 a 25.

«E’ stato un vero peccato non riuscire ad ottenere punti, ora dobbiamo pensare alla pool promozione dove di sicuro sarà molto in salita, il nostro obiettivo e lo abbiamo dimostrato è giocare sempre al massimo sognando la promozione» – sa sapere il Grafiche Amadeo.