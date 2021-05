Sanremo, pini a rischio crollo in via Bixio. Il Comune ordina nuovi tagli

Sanremo. Pini pericolosi in via Bixio, il Comune ordina di tagliare due alberi che rischiano di cadere a terra. Uno si trova nei pressi dell’ingresso della scuola Mater, mentre l’altro minaccia il dehor di un ristorante all’incrocio con via Gioberti. Sono partiti questa mattina i lavori eseguiti dalla ditta Sanremo Piante, su incarico del Comune, nel tratto in cui nella notte tra venerdì e sabato, un pino domestico si era schiantato improvvisamente al suolo, danneggiando fortemente un paio di automobili parcheggiate.

Gli esiti dei controlli scattati ieri mattina, ad opera dei tecnici agronomi incaricati da Palazzo Bellevue, hanno fatto propendere gli esperti per il taglio preventivo di due esemplari piantati a pochi metri di distanza dal pino caduto. Sul posto della tragedia sfiorata sono in azione, dalle prime ore della mattina, gli addetti specializzati di Sanremo Piante che hanno momentaneamente chiuso alla circolazione la carreggiata interessata dai tagli in via Bixio e il tratto parallelo di pista ciclabile.

A far propendere gli agronomi per la scelta radicale del taglio completo è stata l’inclinazione esagerata dei tronchi di entrami i pini “condannati”.