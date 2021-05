Sanremo piange il rocker Filippo Castore

Sanremo. E’ mancato a 66 anni Filippo Castore. Musicista con la passione per il rock ‘n’ roll e blues, era un bassista molto apprezzato, non solo nella Città dei Fiori. Collezionista di tantissimi dischi, scriveva anche per riviste specializzate in musica. Come spesso accade, appresa la tragica notizia, la sua bacheca Facebook si è riempita di messaggi di cordoglio. ”

«Ciao Filippo hai fatto parte della mia crescita musicale – scrive l’ex vicesindaco Claudia Lolli – quanti LP abbiamo sentito a Genova , quanto abbiamo consumato i libri di Bertoncelli quante risate e quante scoperte insieme. Saluta Jerry e tutti gli altri»

C’è poi Isa che dice «Una notizia che mai avrei voluto sentire, lasci un vuoto che a parole non si può descrivere, belle persone come te se ne incontrano davvero poche nella vita, mai un giudizio, mai una cattiveria, mai uno scontro. Ciao Phill e grazie di averci donato il tuo tempo, le tue battute, la tua ironia, la tua intelligenza , il tuo sorriso sempre aperto e le tue bellissime camicie»