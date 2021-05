Sanremo. Sull’Imperatrice un pedone è stato investito da uno scooter mentre attraversava sulle strisce.

Secondo la ricostruzione, una macchina francese che viaggiava in direzione centro città si sarebbe fermata per far transitare l’uomo sul passaggio pedonale, ma il mezzo a due ruote, nel tentativo di superare l’auto, avrebbe colpito in pieno il pedone.

L’uomo sarebbe grave. Il traffico al momento è in tilt.