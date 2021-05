Sanremo ospita l’annuale assemblea dei soci di Confagricoltura Imperia

Sanremo. E’ convocata per venerdì 11 giugno l’annuale assemblea dei soci di Confagricoltura Imperia.

Alle 18, presso i locali della sede storica dell’Unione provinciale agricoltori di Imperia, al Mercato dei Fiori di Valle Armea, nel pieno rispetto delle normative sul distanziamento, legate all’emergenza pandemica, i soci si ritroveranno come di consueto per deliberare sul bilancio dell’associazione.

Sarà l’occasione di tracciare non solo il quadro dell’andamento di un anno assai complesso come quello appena vissuto, tra emergenza Covid – 19 e conseguenti problematiche delle imprese, specie dei comparti più colpiti, ma anche un’occasione per delineare le linee di sviluppo dell’Organizzazione datoriale impegnata da tempo in una riorganizzazione che coinvolge l’intera Confagricoltura della Liguria.

Appuntamento per tutti gli associati, dunque, anche nell’ottica di quella storica capacità di confronto ed ascolto, propria della più antica associazione agricola italiana.