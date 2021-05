Sanremo, nasce Gioca Estate scendi in campo 2021: aperte le iscrizioni

Sanremo. Aprono ufficialmente le iscrizioni al Gioca Estate scendi in campo 2021. Un nuovo format per un camp estivo che unisce discipline sportive, laboratori artistici, attività culturali, educazione civica, compiti delle vacanze e mare!

Il progetto del Gioca Estate 2021 nasce da un capillare lavoro in rete che unisce realtà del territorio impegnate nel campo dell’educazione, il vessillo è quello della Sanremo Sport & Tourism, le esperienze sono capitanate dall’Anspi di San Rocco, la location che fa da cornice a questo innovativo contenitore di attività sarà l’impianto di atletica e rugby di Pian di Poma a Sanremo.

«I piccoli partecipanti avranno la possibilità di alternare attività sportive e di avviamento allo sport quali atletica leggera, rugby, psicomotricità, giochi di squadra, sub kids, balli di gruppo, il tutto implementato da laboratori specifici di teatro, pittura, canto, cineforum, mare e molto molto altro. Gli aspetti educativi sono al centro del progetto: saranno presenti educatori specializzati che coadiuveranno i partecipanti nello svolgimento dei compiti delle vacanze, in modo da alleggerire mamma e papà dall’onere di dover rispettare tabelle di marcia per il rientro tra i banchi dei propri figli; l’ambito di educazione civica alternerà interventi della Croce Rossa sezione di Sanremo, del gruppo dei Deplasticati di Sanremo e di diversi professionisti dell’educazione, il tutto nel pieno rispetto delle normative covid e quanto più possibile all’aria aperta.

Ma come è possibile fare tutte queste attività? L’impianto sportivo è dotato di numerosi spazi, una grande club house con un’area esterna ben protetta dal sole dove tutti gli iscritti potranno consumare un pasto completo (ricordiamo che è incluso ogni giorno un menu diverso che prevede primo, secondo con contorno, dolce e bevanda, oltre alla merenda pomeridiana), un’area dedicata al relax dei più piccini, uno spazio per i laboratori artistici, il campo di gioco, il tutto a due passi dal mare e direttamente sulla pista ciclabile.

E per mamma e papà? Accoglienza alle 7:30 della mattina così da permettere loro di andare a lavoro con tranquillità e la possibilità di ritirare i propri figli alle 18 al termine della giornata, stanchi ma felici. Ci siamo impegnati per proporre un prodotto in grado di far vivere esperienze complete e sempre diverse a tutti coloro che parteciperanno, vi aspettiamo a partire dal 14 di giugno e per tutta l’estate, per ogni informazione potete chiamare Ilenia al 351.5661554 e andare su www.sanremorugby.it nella sezione Summer Camp, li troverete il form per la pre-iscrizione e la modulistica di conferma! Scendi in campo con noi, ti divertirai!» – fanno sapere gli organizzatori.