Sanremo, il sindaco Biancheri: «Sposteremo l’Istituto Colombo in Valle Armea»

Sanremo. «Sposteremo l’Istituto Colombo in Valle Armea, nel nuovo polo scolastico sorto all’interno del mercato dei fiori». L’annuncio è arrivato questa sera e a farlo è stato il sindaco Alberto Biancheri, nel corso del suo intervento sull’approvazione del bilancio di previsione 2021-22-23.

«Come amministrazione dobbiamo lavorare per lasciare a chi verrà dopo di noi solidità patrimoniale e finanziaria. Purtroppo la situazione economica attuale del municipio rimane molto difficile e il bilancio in approvazione lo testimonia. Ecco perché ritengo necessario programmare lo spostamento delle scuole dell’Istituto Colombo in Valle Armea, così da liberare un edificio, localizzato in una posizione strategica, che le future amministrazioni comunali possano valorizzare, laddove a pochi passi sorgerà il nuovo park interrato e l’area di piazza Muccioli e piazza Siro Carli sono state già profondamente riqualificate.

Insieme a questo spostamento – ha continuato il sindaco –, necessario per accrescere il patrimonio comunale, abbiamo messo in programma il trasferimento della sede della Polizia Municipale, dall’attuale comando di via Giusti, nei locali della nuova stazione ferroviaria. Allo stesso tempo dobbiamo pensare di accorpare in un unico luogo un punto dove il cittadino possa rivolgersi per pagare tutte le utenze. Su questo pensiamo a un progetto di finanza pubblico-privato per riqualificare anche i due piani di parcheggi che si trovano sotto la ferrovia. Per metà giugno arriverà il progetto di Municipia (società di riferimento per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione), per informatizzare tutti i nostri parcheggi a raso: un passaggio fondamentale per una città turistica come Sanremo. Non è possibile che chi arriva non possa sapere quanti e quali parcheggi liberi sono disponibili. Questo progetto di finanza sarà presentato insieme alla nostra partecipata Amaie Energia», ha concluso Biancheri.