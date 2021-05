Sanremo, il capitano Boccucci lascia l’Arma. I ringraziamenti dei Rangers D’Italia

Sanremo. L’Associazione Nazionale Rangers D’Italia, nella persona del presidente del Nucleo di Imperia Lorenzo Prette, vuole porgere il proprio saluto al Capitano Mario Boccucci per il congedo dall’Arma dei carabinieri. «A lui vanno gli auguri, da parte di tutti i volontari, per la sua nuova avventura lavorativa e i ringraziamenti per l’ottimo rapporto instauratosi in questi anni di collaborazione», scrive Prette in un nota.