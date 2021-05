Sanremo. «Questa mattina una telefonata ha rincuorato le nostre volontarie dello Sportello della Gentilezza. Un utente, invitato a venire a ritirare il pacco alimentare mensile, ha annunciato di non averne più bisogno perché aveva finalmente ripreso a lavorare». A dichiararlo è il comitato della Croce Rossa di Sanremo, da tempo impegnata sul territorio per fronteggiare l’emergenza economica legata a quella sanitaria per la pandemia di Covid-19.

«Era un anno e più che usufruiva del Tempo della Gentilezza, ora ne è uscito: dita incrociate, che sia di buon auspicio per altri ancora», concludono i volontari.